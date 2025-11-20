الداخلية السورية: نتعامل مع 8 ملايين حالة منع سفر تركها نظام الأسد (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الخميس، أن هناك مئات الآلاف من الحالات “العبثية” التي خلّفها النظام المخلوع لممنوعين من السفر مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو التدريب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تعاملت مع أكثر من 8 ملايين حالة منع من السفر لمواطنين تم حل نحو 5 ملايين منها وجاري دراسة ما تبقى.

وتوقع المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه خلال أشهر قليلة سيتم إنجاز هذا الملف بالكامل، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم.

وأضاف البابا أن ما خلّفه “النظام البائد لم يقتصر فقط على ما ارتكبه بحق أبناء شعبنا من قتل وتهجير وتعذيب”، بل تجاوز ذلك إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تعد في الدول أدوات لتنظيم شؤون المواطنين وضمان سير حياتهم، إلى وسائل عقابية وانتقامية استهدفت السوريين كافة بلا تمييز”.