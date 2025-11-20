الأخبار|السودان

رئيس الوزراء السوداني: نرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لإحلال السلام المستدام في البلاد

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (الجزيرة مباشر)
رحّب رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، بجهود ومساعي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام العادل والمستدام في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن رئيس الوزراء السوداني، أكد في بيان صحفي -أصدره اليوم باسم حكومة السودان والشعب السوداني- الاستعداد التام للانخراط الجاد من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والرفاه للشعب السوداني.

وقالت إن رئيس الوزراء عبر عن شكره للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على جهودهم المستمرة منذ اندلاع الحرب في البلاد لإيقاف القتال والسعي لإحلال السلام بالسودان.

العمل لحل الصراع بالسودان

ومساء أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيبدأ العمل من أجل حل الصراع في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذلك.

وأضاف ترامب، الذي كان يتحدث في مؤتمر استثماري سعودي في واشنطن، أنه لم يكن يخطط للانخراط في النزاع بالسودان، الذي وصفه بأنه “جنوني وخرج عن السيطرة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ولي العهد السعودي شرح له الوضع في السودان، وطالبه بوقف النزاع، مضيفا أن إدارته ستبدأ العمل على ذلك.

وذكر ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن بلاده ستعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط لإنهاء “الفظائع” في السودان.

