الصحة العالمية تكشف عن خطوة مهمة لحماية الأطفال في غزة

معاناة مستمرة لأطفال غزة بسبب الحصار الإسرائيلي (رويترز)
Published On 20/11/2025

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكّنت من تقديم اللقاحات ضد أمراض مختلفة ل10 آلاف طفل في قطاع غزة في إطار حملة هدفها تطعيم أكثر من 40 ألف طفل.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس مساء الأربعاء أن منظمته و”منظمات شريكة أخرى طعّمت أكثر من 10 آلاف طفل دون سن الثالثة في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة التطعيم التي أطلقت في 9 نوفمبر/ شرين الثاني والتي تستمر حتى السبت المقبل”.

وقال إن “هدف الحملة هو تلقيح أكثر من 40 ألف طفل”.

وأوضح أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووزارة الصحة في قطاع غزة التي تديره حماس.

وأشار إلى أن الهدف هو حماية هؤلاء الأطفال من “الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي ب والسل وشلل الأطفال والفيروس العجلي والالتهاب الرئوي”.

ومن المقرر تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين.

وقال تيدروس إنه “مشجّع لرؤية أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا، لأن ذلك يسمح لمنظمة الصحة العالمية وشركائها بتوسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية في كل أنحاء غزة ودعم إعادة التجهيز وإعادة بناء نظامها الصحي المدمر”.

المصدر: الجزيرة مباشر

