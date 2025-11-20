الصحة العالمية تكشف عن خطوة مهمة لحماية الأطفال في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكّنت من تقديم اللقاحات ضد أمراض مختلفة ل10 آلاف طفل في قطاع غزة في إطار حملة هدفها تطعيم أكثر من 40 ألف طفل.

.@WHO and partners have vaccinated more than 10,000 children aged under three in #Gaza in the first 8 days of an immunization vaccination campaign launched on 9 November and that has been extended until this Saturday. The campaign’s goal is to reach over 40,000 children. The… pic.twitter.com/KB0epealUo — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 19, 2025

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس مساء الأربعاء أن منظمته و”منظمات شريكة أخرى طعّمت أكثر من 10 آلاف طفل دون سن الثالثة في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة التطعيم التي أطلقت في 9 نوفمبر/ شرين الثاني والتي تستمر حتى السبت المقبل”.

وقال إن “هدف الحملة هو تلقيح أكثر من 40 ألف طفل”.

وأوضح أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووزارة الصحة في قطاع غزة التي تديره حماس.

وأشار إلى أن الهدف هو حماية هؤلاء الأطفال من “الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي ب والسل وشلل الأطفال والفيروس العجلي والالتهاب الرئوي”.

ومن المقرر تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين.

وقال تيدروس إنه “مشجّع لرؤية أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا، لأن ذلك يسمح لمنظمة الصحة العالمية وشركائها بتوسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية في كل أنحاء غزة ودعم إعادة التجهيز وإعادة بناء نظامها الصحي المدمر”.