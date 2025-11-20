الصندوق العالمي للطبيعة: استهلاك الاتحاد الأوروبي يتسبب في اختفاء 100 شجرة كل دقيقة

كشفت دراسة أجريت بتكليف من الصندوق العالمي للطبيعة، أن استهلاك مواطني الاتحاد الأوروبي لمنتجات مثل فول الصويا وزيت النخيل والكاكاو والقهوة ولحوم الأبقار، بالإضافة إلى الأخشاب الصناعية والمطاط، أدى إلى قطع نحو 149 مليون شجرة حول العالم بين عامي 2021 و2023.

وأوضحت المنظمة البيئية، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل، الثلاثاء، أن هذا الرقم يعادل فقدان نحو 100 شجرة في الدقيقة الواحدة بسبب الطلب الأوروبي.

وتستمر القمة التي يشارك فيها نحو 200 دولة لمدة أسبوعين، وتركز على حماية الغابات الاستوائية المطيرة، التي تلعب دوراً محورياً في الحد من تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.

قانون الاتحاد الأوروبي

وأظهرت نتائج الدراسة أن استهلاك ألمانيا وحدها يؤدي إلى فقدان 13 مليون شجرة سنوياً، تليها إسبانيا بـ6.5 مليون شجرة وفرنسا بـ6.3 مليون شجرة.

وأكد الصندوق العالمي للطبيعة أن قانون الاتحاد الأوروبي ضد إزالة الغابات، الذي تم الاتفاق عليه في بروكسل ولكنه تأجل تطبيقه، من شأنه أن يحد من هذا الاستغلال المفرط ويحمي الغابات في المستقبل.