“بأسهم بينهم شديد”.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين (فيديو)

اندلعت مشاجرة عنيفة بين جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو مُتداول جنودًا في قاعة الطعام داخل القاعدة وهم يتبادلون الضرب ويرشقون الكراسي بعضهم بعضًا.

اندلع شجار جماعي عنيف بين جنود إسرائيليين من لواء غفعاتي وجنود من سلاح الهندسة القتالية أثناء وجودهم معا داخل قاعة طعام في موقع عسكري شمالي #إسرائيل. – العنف بدأ بعد أن “تبادل الجنود كلمات في غير محلها” وفقا لما نشره الصحفي الإسرائيلي دانييل عمرام في منصة “إكس”، تراشق على إثرها… pic.twitter.com/h0QoQ8I6ZL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2025

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، وقع الحادث يوم الأحد بين جنود من لواء “غفعاتي” وجنود من لواء 401 المدرع، بعد أن بدأت الواقعة كمشادة كلامية قبل أن تتطور إلى عراك بالأيدي.

وأدان الجيش الإسرائيلي الحادث وأعلن فتح تحقيق، وفق ما أوردت الصحيفة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب الخلاف.

موجة سخرية على مواقع التواصل

الفيديو اجتاح منصات التواصل وسخر أحد المعلقين قائلًا: “جيش يتقاتل داخل قاعة الطعام قبل الجبهة… دليل واضح على الانهيار والتوتر الداخلي بينهم”.

واستشهدت معلِّقة أخرى بآية قرآنية: “بأسهم بينهم شديد”، مضيفة: “أخبرنا عنهم رب العزة في كتابه العزيز”.

وقال معلّق آخر: “الخلافات الداخلية تكشف هشاشة هذا الكيان العسكري، والانقسام بين جنود الاحتلال يعكس أزمة ثقة وقيادة فاشلة… نهاية المشروع الصهيوني ودولتهم أقرب مما نتصور”.