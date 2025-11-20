ترامب يكشف موعد لقائه بممداني ويهدد الديمقراطيين بقضية إبستين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك الاشتراكي المنتخب زهران ممداني الجمعة في المكتب البيضوي.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشل” “طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني”.

لغة حوار لينة

كان عمدة نيويورك، زهران ممداني، أوضح قبل أكثر من أسبوع موقفه من إمكانية التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه سيجري اتصالا مع البيت الأبيض إذا تطلبت مصلحة المدينة ذلك.

وفي رد مباشر على سؤال عمّا إذا كان يخطط للاتصال بترامب، أجاب ممداني أنه سيتواصل مع البيت الأبيض لإعلان استعداده لتولي مهام منصبه.

وأضاف أن الأمر لم يكن مجرد سيناريو افتراضي يُطرح في المناظرات، نافيا أن تكون الإجابة مجرد تكهن.

وحول محتوى المكالمة المحتملة، قال ممداني “سأقول إنني هنا لأعمل لصالح كل من يعتبر المدينة منزلا له، وإنه حيثما تتوفر إمكانية للعمل المشترك من أجل ذلك الهدف فأنا مستعد”.

وأضاف تحذيرا واضحا بأنه في حال تعارض التعاون مع مصلحة سكان نيويورك فسيكون على استعداد “للقتال” نيابة عنهم.

إبستين والديمقراطيين

كما أعلن الرئيس الأميركي ترامب ليل الأربعاء أنه وقّع مشروع قانون يلزم إدارته بنشر وثائق تتعلق بجيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشل” إنه “وقّع للتوّ مشروع القانون لنشر ملفات إبستين” وذلك بعد مقاومة استمرت أشهرا وضغوط في الكواليس ضد نشر الملفات.

وأضاف ترامب: “استغل الديمقراطيون قضية إبستين لمحاولة صرف الأنظار عن إنجازاتي المذهلة، لكن هذه الخدعة ستنقلب عليهم”.

وأشار إلى احتمال الكشف قريبًا عن حقيقة تورط بعض الديمقراطيين وعلاقاتهم بجيفري إبستين.

نشر ملفات قضية جيفري إبستين

كان مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا يوم الثلاثاء، يُلزم وزارة العدل بنشر مزيد من ملفات التحقيق المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان سابقا بارتكاب جرائم جنسية مع قاصرات.

ويأتي التصويت في خطوة نادرة من المشرعين الجمهوريين لتحدي رغبات الرئيس دونالد ترامب، الذي حاول في الأيام الأخيرة منع الإفراج عن الوثائق.

وكان ترامب قد نفى تماما أي علاقة له بإبستين، مشيرا إلى أنه “طرده من ناديه منذ سنوات لأنه كان يراه منحرفا مريضا”. وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يعرف شيئا عن الملفات التي يسعى الكونغرس لنشرها.

لكن الموقف الرئاسي شهد تراجعا لافتا، مساء الأحد، بعدما نجحت عريضة داخل مجلس النواب في جمع دعم كافٍ لفرض التصويت على الإفراج عن الملفات. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجمهوريين “يجب أن يصوتوا لصالح نشر ملفات إبستين لأنه ليس لدينا ما نخفيه”، واصفا الخطوة بأنها “خدعة ديمقراطية”.

ورد الديمقراطيون، ومعهم بعض مؤيدي ترامب، بأن لا وجود لأي خداع، وأن نشر سجلات وزارة العدل يندرج ضمن الشفافية المطلوبة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. إذ سبق أن أدين إبستين على مستوى ولاية فلوريدا والمستوى الاتحادي بتهم الاعتداء الجنسي والاتجار بقاصرات، ثم عُثر عليه ميتا داخل زنزانته بسجن فيدرالي في مانهاتن عام 2019، في واقعة صُنفت رسميا بأنها انتحار.