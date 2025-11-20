حريق ضخم يضرب منشأة نفطية في فنزويلا والسلطات تفتح تحقيقا (شاهد)

اندلع حريق هائل في منشأة نفطية لمعالجة النفط الخام الثقيل بفنزويلا، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في محيط المنطقة الصناعية.

داخل مصنع لمعالجة النفط الخام الثقيل.. لقطات لحريق هائل داخل منشأة نفطية في فنزويلا والسلطات تبدأ تحقيقا في أسبابه pic.twitter.com/aJARm8QZHr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2025

وسارعت فرق الإطفاء لاحتواء النيران ومنع انتشارها إلى مرافق أخرى، بينما أعلنت السلطات فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب الحادث والوقوف على حجم الأضرار الناتجة عنه.