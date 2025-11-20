حكومة غزة: الاحتلال يرتكب مجزرة مروّعة شرق القطاع ويوسع المنطقة الصفراء

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة في خرق واضح لقرار وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ قصف دامٍ أمس استهدف مدينتي غزة وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا بينهم أسرة كاملة، وأب مع أطفاله الثلاثة، ورجل وزوجته، إضافة إلى عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة.

وأفاد المكتب، في بيان، اليوم الخميس، بأن الاحتلال لم يكتفِ بالقصف، بل أقدم فجر اليوم على توغل عسكري جديد شرقي مدينة غزة، حيث أعاد تموضع العلامات الصفراء الموسومة لمناطق السيطرة الإسرائيلية، ووسعها بمسافة 300 متر إضافية في شوارع الشعف والنزاز وبغداد.

ونتج عن التوغل محاصرة عشرات العائلات التي فوجئت بدخول الدبابات ولم تتمكن من المغادرة، وسط قصف مكثف حال دون معرفة مصير كثير منها.

400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن هذه الاعتداءات تضاف إلى نحو 400 خرق تم تسجيلها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما أسفر عن أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى، وفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في المناطق الضيقة المتبقية من القطاع.

ورأى البيان أن استمرار الاحتلال في خروقاته يعود إلى صمت الوسطاء والضامنين، وعدم اتخاذهم خطوات جدية لإلزامه بوقف اعتداءاته وتسهيل دخول الاحتياجات المعيشية والإغاثية والطبية والبنى التحتية.

وطالب البيان الوسطاء، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولجم تغوّل الاحتلال وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ووضع حدّ للتصعيد.