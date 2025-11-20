رقص داخل باحات الأقصى.. مستوطنون يقتحمون الحرم ويؤدون طقوسا احتفالية (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر مستوطنين يؤدون حلقات رقص داخل باحات المسجد الأقصى، خلال اقتحام جماعي نفذوه تلبية لدعوات أطلقتها جمعيات يهودية متطرفة.

وبحسب شهود عيان، شارك المستوطنون، صباح اليوم الخميس، في طقوس ورقصات احتفالية بمناسبة ما يعرف بعيد “السيجد” الخاص باليهود الإثيوبيين، وذلك عشية بداية الشهر العبري، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت تضييقها على المصلين ومنعت الكثير منهم من الوصول إلى المسجد.

اقتحامات متكررة

يشار إلى أن 10 آلاف و822 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وفقا لما نشرته محافظة القدس مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في تقرير يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس.

ووفق تقرير المحافظة، أصدرت السلطات الإسرائيلية 16 قرار إبعاد بحق فلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر ذاته.​​​​​​​