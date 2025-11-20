شرطة لندن تعتقل العشرات لمشاركتهم في مظاهرة داعمة لمنظمة “بالستاين أكشن”

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 47 شخصا لدعمهم “منظمة إرهابية محظورة”، في إشارة إلى منظمة “بالستاين أكشن”، أو “العمل من أجل فلسطين“، خلال مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس.

وحذرت الشرطة البريطانية في منشور على منصة “إكس” أن “دعم جماعة محظورة يعد جريمة خطيرة بموجب قانون الإرهاب”.

وأضافت أنه إذا تمت إدانة هؤلاء الأفراد، “سوف يواجهون عقوبة أقصاها 6 أشهر سجنا وعددا من العواقب الأخرى التي قد تؤثر على قدرتهم على السفر إلى الخارج أو العمل في مهن معينة”.

In total, officers arrested 47 people for supporting a proscribed terror organisation as part of this demonstration. Support for a proscribed group is a serious offence under the Terrorism Act and, if convicted, individuals face a maximum of six months’ imprisonment and a… — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 20, 2025

“أعارض الإبادة الجماعية”

ونظم محتجون مظاهرة صامتة أمام مبنى وزارة العدل في لندن احتجاجا على قرار الحكومة حظر جماعة “بالستاين أكشن”.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية”، و”أدعم بالستاين أكشن”.

وشهدت مدن بريطانية أخرى مظاهرات مشابهة، من بينها نوتنجهام وليدز ونيوكاسل في إنجلترا، وكارديف عاصمة ويلز وإدنبره عاصمة إسكتلندا.

وكانت السلطات البريطانية حظرت منظمة “بالستاين أكشن” في 5 يوليو/تموز الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يعرض من يناصرها إلى عقوبات قانونية.

وبموجب الحظر أصبح الانضمام لمنظمة “بالستاين أكشن”، أو المشاركة في نشاطها أو رفع شعارات مناصرة لها، جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 14 عاما.

وأعلنت الشرطة البريطانية في موقعها على الإنترنت أن إجمالي من تم توجيه الاتهام لهم بدعم منظمة “بالستاين أكشن” ارتفع إلى 254 فردا منذ حظرها في يوليو/تموز الماضي.

وتشهد المحاكم البريطانية دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء تصنيف “بالستاين أكشن” كمنظمة إرهابية، ومن المنتظر النظر فيها قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.