صدمة طفلة بعد إصابة عائلتها في قصف مبنى الأوقاف بغزة (شاهد)

في مشهد مؤلم هز وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر فيديو صدمة طفلة فلسطينية صغيرة إثر عثورها على عائلتها ضمن الجرحى الذين أصيبوا عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى الأوقاف بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

مشهد يدمي القلب.. طفلة تُفجَع بإصابة عائلتها في استهداف لمبنى الأوقاف بحي الزيتون شرق مدينة غزة pic.twitter.com/ukPjhcNjfd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2025

وظهرت الطفلة ويبدو على ملامحها أنها نجت من القصف الإسرائيلي، وهي تبكي وتصرخ: “بابا بابا أنا براء، وين أخويا الصغير هذا روحي روحي”.

وظلت الفتاة تبحث بشكل مخيف عن والدتها وتسأل الجميع “شفتم أمي أمي روحي”.

ويوم الخميس شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، عقب يوم من استشهاد 34 فلسطينيًا يوم أمس الأربعاء، وادعت إسرائيل أنها استهدفت قيادات لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- والتي اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن 5 مواطنين بينهم امرأة وطفلة، استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرقي مدينة غزة.

وأشار بصل إلى أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين داخل نادي الوكالة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أشار إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات نتيجة قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة استهدف مجموعة من المواطنين، عند مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال نادي الوكالة في منطقة المواصي، ما خلّف إصابات عدة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر قصف طال شارع صلاح الدين وسط غزة.