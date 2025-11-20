الأخبار|إندونيسيا

غضب “سيميرو” يشتعل.. سحب من الرماد الساخن تجتاح قمم جاوة (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 58 ثانية 00:58

محمود علاق

Published On 20/11/2025

حفظ

أظهر مقطع فيديو صُوّر في جبل سيميرو بجزيرة جاوة الإندونيسية موجةً ضخمة من سحب الرماد الساخن وهي تنحدر على سفوح الجبل.

وكان بركان جبل سيميرو، وهو الأعلى والأكثر نشاطًا في إندونيسيا، قد نفث عمودًا كثيفًا من الرماد فوق شرق جاوة، مطلقًا في الوقت نفسه حممًا بركانية سريعة الحركة اجتاحت عدة كيلومترات على منحدراته.

 

وقال مركز رصد النشاط البركاني إن الرماد ارتفع لمسافة نحو 2000 متر فوق القمة، ليصل إلى ارتفاع نحو 5676  مترا فوق سطح البحر.

ويعد جبل سيميرو ، الذي يقع في منطقة جاوة المكتظة بالسكان، أعلى قمة في إندونيسيا تبلغ ارتفاعها 3676 مترا، ويقع على ” حزام النار” بالمحيط الهادئ ، وهو قوس يشهد نشاطا زلزاليا، حيث يحدث الثوران البركاني والزلازل بصورة شائعة.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان