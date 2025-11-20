غضب “سيميرو” يشتعل.. سحب من الرماد الساخن تجتاح قمم جاوة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صُوّر في جبل سيميرو بجزيرة جاوة الإندونيسية موجةً ضخمة من سحب الرماد الساخن وهي تنحدر على سفوح الجبل.

وكان بركان جبل سيميرو، وهو الأعلى والأكثر نشاطًا في إندونيسيا، قد نفث عمودًا كثيفًا من الرماد فوق شرق جاوة، مطلقًا في الوقت نفسه حممًا بركانية سريعة الحركة اجتاحت عدة كيلومترات على منحدراته.

بركان “سيميرو” يثور في #إندونيسيا والسلطات تعلن ارتفاع حالة التأهب إلى المستوى الرابع بعد سلسلة متتالية من تدفقات سحب الرماد البركانية الساخن#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/v1rtxL3R8h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2025

وقال مركز رصد النشاط البركاني إن الرماد ارتفع لمسافة نحو 2000 متر فوق القمة، ليصل إلى ارتفاع نحو 5676 مترا فوق سطح البحر.

ويعد جبل سيميرو ، الذي يقع في منطقة جاوة المكتظة بالسكان، أعلى قمة في إندونيسيا تبلغ ارتفاعها 3676 مترا، ويقع على ” حزام النار” بالمحيط الهادئ ، وهو قوس يشهد نشاطا زلزاليا، حيث يحدث الثوران البركاني والزلازل بصورة شائعة.