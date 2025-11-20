قاضية أمريكية تجمّد قرار إدارة ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة للسوريين

علقت قاضية بالولايات المتحدة الأربعاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الوضع المؤقت للحماية من الترحيل وإنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقت للسوريين من المرجح أنه غير قانوني.

ويحق لإدارة ترامب الطعن على الفور. وأصدرت فايلا، التي كان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما هو من عينها، الحكم خلال جلسة استماع عقدت عن بعد.

ويُعد وضع الحماية المؤقتة تصنيفا قانونيا يمنح مواطني دول تواجه أوضاعا أمنية مضطربة حق الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة، دون أن يترتب عليه الحصول على الإقامة الدائمة.

وقد مُنح هذا الوضع للسوريين عام 2012 إبّان الثورة السورية، خلال فترة أوباما.

ويعد إنهاء برنامج الحماية المؤقتة أحدث جهد تبذله وزارة الأمن الداخلي، وهو جزء من مبادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب الأوسع نطاقا لتكثيف عمليات الترحيل وقمع الهجرة، وصرح مسؤولو الإدارة بأن الحماية كانت دائما مؤقتة، وأن الظروف في بعض البلدان قد تحسنت، مما جعل عودة المهاجرين إلى ديارهم آمنة.