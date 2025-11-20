تحذير من كارثة وشيكة.. حي الزرقاء في غزة يعيش على حافة الموت (شاهد)

انهار منزل في حيّ الزرقاء بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة، بعد تصدعات خطيرة كادت أن تودي بحياة ساكنيه، إذ نجت العائلة بأعجوبة بعدما غادرت قبل دقائق قليلة من انهيار المبنى.

وكان الأهالي والمسؤولون قد حذّروا مرارًا من التصدعات الموجودة في معظم منازل قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتعمد لتدميرها.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة محمود بصل أن أكثر من 1500 وحدة سكنية في المنطقة تعرضت لأضرار متفاوتة، من بينها مئات المنازل المدمرة كليًا، وأخرى آيلة للسقوط لكنها ما تزال مأهولة بالسكان بسبب عدم وجود أي مكان للسكن كالخيام أو الكرفانات.

وأضاف “هناك عشرات المنازل آيلة للسقوط بشكل مؤكد، ومع أي منخفض جوي جديد ستنهار فوق رؤوس ساكنيها، الذين رفضوا الخروج بسبب عدم وجود أي بديل عن منازلهم”.

ووفق بصل فإن منطقة الزرقاء هي واحدة من ضمن المناطق التي دمرها الاحتلال بالكامل بهدف إجبار العوائل على إخلائها بالكامل، إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب العالم بالتحرك قبل فوات الأوان، إذ إنقاذ هذه المنطقة هو واجب قانوني وحق من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني الذي أنهكته الحرب.

وقال أحد السكان الناجين: “لم نتمكن من أخذ أي شيء معنا، إذ خرجنا بهرولة، لا يوجد لدينا مأوى، وهذا ما دفعنا للاحتماء بمنزلنا المتهالك قبل سقوطه”.

ومع دخول فصل الشتاء، يحذر الأهالي من كارثة إنسانية محتملة في ظل غياب شبكات الصرف الصحي، وتكرر غرق المنازل والخيام بمياه الأمطار، مطالبين الجهات المختصة والمنظمات الإغاثية بالتدخل الفوري وتوفير مأوى آمن قبل أن تتحول هذه المباني المائلة إلى مقابر فوق رؤوس ساكنيها.