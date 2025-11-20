مشهد مؤثر.. تشييع جثامين 13 شهيدا إثر غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة (شاهد)

شيع اللبنانيون،اليوم الخميس، جثامين 13 شهيدًا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي البلاد.

وانتشرت عناصر من قوات الشرطة في المنطقة لتأمينها، كما ودعت الأمهات أبنائهم الشهداء في مشهد إنساني مؤثر.

وتجمع مئات المشيعين مستقلين سيارات ودراجات نارية، إلى جانب آخرين يسيرون مشيًا خلف السيارات التي تنقل الشهداء، كما رفعوا صور الشهداء، مرددين هتافات عدة “بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين“.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد 13 شخصًا وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا مساء أول أمس، بعد ساعات من مقتل شخص بنيران مسيرة استهدفت سيارة ببلدة بليدا في جنوب لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين كانوا يعملون في مجمع تدريب تابع لحركة حماس جنوب لبنان، قائلًا إن “مسلحي حماس يستخدمون المجمع بهدف تخطيط وتنفيذ مؤامرات إرهابية ضد قواتنا ودولتنا”.

ورغم توقيع وقف إطلاق للنار بين إسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إلا أن الاحتلال يواصل انتهاك الاتفاق مستهدفًا مناطق متفرقة من لبنان، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.