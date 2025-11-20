مواجهات عنيفة في نابلس.. لحظة إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال وسط تصاعد التوتر (شاهد)

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في مدينة نابلس، أسفرت عن إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال.

من جهتها، أكدت (سرايا القدس – كتيبة نابلس)، في بيان، أنها تمكنت من استهداف قوة مشاة إسرائيلية مكونة من 10 جنود أثناء اقتحام المدينة من محور دوار الشهداء، إضافة إلى إصابة التعزيزات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات من لواء السامرة نفذت عمليات واسعة النطاق في عدة قرى بنابلس بهدف العثور على أسلحة واعتقال عناصر وصفتهم بـ”الإرهابيين”.

وأوضح أن عناصر أطلقوا النار على القوة الإسرائيلية خلال العملية، ما أدى إلى إصابة جندي احتياط بجروح متوسطة نقل على إثرها للمستشفى.

توتر متصاعد

وفي السياق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية إلى نابلس، وداهمت محالاً تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، وسط توتر مستمر وتصاعد الاشتباكات.

وتأتي هذه التطورات في ظل عمليات عسكرية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر في مدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها عمليات اعتقال ومداهمة واعتداء على السكان.

وأدّت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​