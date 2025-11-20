3 شهداء بينهم رضيعة في غارات إسرائيلية على خان يونس (فيديو)

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة رضيعة، في محافظة خان يونس بقطاع غزة، إثر قصف استهدف منزلاً مأهولاً لعائلة أبو سبت في منطقة بني سهيلا شرق المدينة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى مكان الحادث ونقلت الشهداء والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي.

يأتي هذا القصف الإسرائيلي الجديد عقب غارات إسرائيلية يوم الأربعاء أوقعت 25 شهيدا وأكثر من 77 مصابا جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة وخان يونس، جنوبي قطاع غزة. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة .

واستشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن 5 مواطنين بينهم امرأة وطفلة، استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرقي مدينة غزة.

وأشار بصل إلى أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين داخل نادي الوكالة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أشار إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات نتيجة قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة استهدف مجموعة من المواطنين، عند مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال نادي الوكالة في منطقة المواصي، ما خلّف إصابات عدة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر قصف طال شارع صلاح الدين وسط غزة.

وأوضح المراسل أن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة أكثر من 10 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 69,516 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين 170,745 مصابا. ولا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض نتيجة القصف المستمر.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشهداء 283 وعدد المصابين 672، بينما تم انتشال 571 جثمانا من بين الركام خلال الأيام الماضية.