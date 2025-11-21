أسعار القهوة تتراجع عالميا بعد قرار ترامب إلغاء الرسوم على الواردات البرازيلية

شهدت الأسواق العالمية هبوطا ملحوظا في أسعار البن، اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 40% على واردات المنتجات الزراعية من البرازيل، وفي مقدمتها القهوة والكاكاو، في خطوة تهدف إلى تهدئة قلق المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الغذاء.

ويأتي القرار بعد استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” كشف ارتفاع أسعار القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، نتيجة الرسوم المفروضة سابقا، وهو ما فُسِّر بأنه أحد العوامل المؤثرة في تراجع شعبية ترامب إلى مستويات متدنية منذ عودته إلى البيت الأبيض.

تخفيف الضغط

وجاءت خطوة ترامب تجاه البرازيل بعد قرار مماثل الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم عن القهوة ومنتجات زراعية أخرى من دول منتجة، بهدف تخفيف الضغط عن السوق الأمريكية.

وتعد البرازيل أحد أكبر موردي القهوة للولايات المتحدة، حيث توفر نحو ثلث احتياجاتها السنوية.

وفي التعاملات الصباحية تراجعت عقود بن الأرابيكا في بورصة إنتركونتننتال بنسبة 4.6% لتصل إلى 3.5925 دولارا للرطل، بعد انخفاض سابق تجاوز 6% مسجلا أدنى مستوياتها في شهرين.

كما هبطت عقود روبوستا المستخدمة في القهوة سريعة التحضير بنسبة 5% إلى 4400 دولار للطن، عقب تراجع أولي بلغ 8%.