الجزائر.. اعتقال أشخاص ضالعين في حرائق الغابات الأخيرة

أعلن القضاء الجزائري، يوم الخميس، توقيف “جماعة إجرامية” تتكون من أربعة أشخاص، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت عن تهمة إضرام النار عمدا في غابة ببلدة الأرهاط، بولاية تيبازة غربي الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أنه “على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن يومي الخميس والجمعة الماضيين، عالجت قضية تتعلق بجماعة إجرامية، قامت بإضرام النار عمدا في الغابة الواقعة ببلدية الأرهاط بولاية تيبازة. حيث تسبب ذلك في إتلاف أشجار الصنوبر الحلبي، الأدغال والأحراش”.

وكشف ذات المصدر، أنه “بعد التحقيق الابتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من أربعة أشخاص مشتبه فيهم، حيث توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية”.

وأوضح أنه بتاريخ يوم الخميس، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام المصالح القضائية، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص للخطر وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة.

#حريق_غابة بحجرة النص ولاية تيبازة pic.twitter.com/4xA475nTAu — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) November 14, 2025

كانت السلطات الجزائرية أعلنت يوم السبت الماضي إخماد جميع حرائق الغابات والأدغال والأحراش في عموم البلاد، بما في ذلك حريق ولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة، الذي كان الأكبر واستدعى إجلاء عشرات العائلات.

وقالت الحماية المدنية (جهاز الإطفاء)، في بيان، إنه تم إخماد 55 حريقا اندلع في 14 ولاية بغرب ووسط وشرق البلاد، مع إبقاء 5 بؤر تحت المراقبة خشية اشتعالها مجددا.