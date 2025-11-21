الجيش الروسي يعلن سيطرته على كوبيانسك.. وأوكرانيا تتسلم خطة أمريكية لوقف الحرب

أعلنت روسيا الخميس السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وهي واحدة من المدن التي شهدت تقدما للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة القوات الأوكرانية التي تعاني من صعوبات على عدة جبهات.

وأبلغ قائد القوة الغربية سيرغي كوزوفليف الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية “أكملت تحرير مدينة كوبيانسك”، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي، ووصف المدينة بأنّها “محور أساسي في الدفاع” الأوكراني.

وعلى الجانب الآخر نفت هيئة الأركان الأوكرانية ما وصفته بالمزاعم الروسية حول السيطرة على كوبيانسك، وأكدت أن المدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وكان عدد سكان مدينة كوبيانسك 55 ألف نسمة قبل الحرب، وقد احتلها الجيش الروسي عدة أشهر العام 2022 قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

خطة أمريكية لوقف الحرب

تأتي هذه التطورات الميدانية فيما أعلنت أوكرانيا أنها تلقت من الولايات المتحدة “مشروع خطة” تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أنه تسلم مسودة خطة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا، مضيفا أن من المتوقع إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وذكر مصدران مطلعان لرويترز أن واشنطن أبلغت زيلينسكي بضرورة قبول إطار صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

واعترضت دول أوروبية على الخطة، التي قالت مصادر للوكالة إنها تتطلب من كييف التخلي عن مزيد من الأراضي ونزع السلاح جزئيا، وهي شروط يعتبرها حلفاء أوكرانيا بمثابة استسلام.

وأفاد مسؤول أوكراني مطلع لوكالة الانباء الفرنسية بأن هذه الخطة تعكس إلى حد كبير المطالب الرئيسية لموسكو، ومنها تنازل أوكرانيا عن بعض المناطق، وهي مسألة سبق أن رفضتها كييف.

وفي السياق شدّد البيت الأبيض الخميس على أن خطة السلام الأمريكية المدعومة من ترامب “جيدة” للطرفين، رافضا المخاوف من أنها تلبي الكثير من مطالب موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي “الرئيس يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لروسيا وأوكرانيا على السواء، ونعتقد أنها ستكون مقبولة للطرفين”.

وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو “عملا بشكل سري منذ شهر” على هذا المشروع “لفهم ما يمكن أن يكون هذان البلدان مستعدين لتقديمه من أجل التوصل إلى سلام دائم”.