الدفاع المدني في غزة يعلن موعد تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أنه سيبدأ، غدا السبت، تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة (محمود بصل) إن بداية العمل ستكون في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة المصرية، وجهاز الشرطة، والبلديات المحلية.

توفير فحص الحمض النووي

وشدد الدفاع المدني، في بيان على “تلغرام”، على ضرورة توفير مختبرات لفحص الحمض النووي الذي أصبح مطلبا عاجلا، وقال إن بقاء الشهداء مجهولي الهوية يترك آثارا نفسية ومجتمعية خطرة في عائلاتهم، التي تنتظر معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة.

وقال إن آلاف المناشدات وصلت من عائلات ما يزال أبناؤها تحت الأنقاض، تطالب بالإسراع في استخراج جثامين أحبتها وإنهاء معاناتها المستمرة.

وأشار إلى الغياب التام للمعدات الثقيلة لدى الدفاع المدني بعد أن دمّر الاحتلال الجزء الأكبر من إمكاناته، فيما يواصل الاحتلال منع إدخال الآليات الثقيلة الضرورية لعمليات البحث والانتشال.

ويوجد في قطاع آلاف جثامين الشهداء الفلسطينيين، تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة التي استمرت لعامين، حيث تمنع دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع أطنان الركام وانتشالهم.