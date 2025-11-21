السجن لسياسي بريطاني بارز أدين بتلقي رشاوى لدعم روسيا

حكم القضاء البريطاني على السياسي اليميني المتشدد ناثان جيل بالسجن عشر سنوات، الجمعة، لتلقيه رشاوى كي يدلي بتصريحات إيجابية بشأن روسيا في البرلمان الأوروبي.

واعترف جيل (52 عاما) بالذنب أوائل العام الجاري، وأقر بتلقي رشاوي في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويوليو/تموز 2019.

وقال الادعاء العام إن جيل، العضو السابق بالبرلمان الأوروبي والذي كان يترأس حزب الإصلاح اليميني المتشدد في ويلز، كان مكلفا من السياسي الأوكراني أوليج فولوشين، الموالي لموسكو، بالإدلاء ببيانات إيجابية عن روسيا في البرلمان الأوروبي مقابل تلقي أموال.

وفي جلسة استماع عقدت في المحكمة الجنائية المركزية بلندن (أولد بيلي)، قالت القاضية بوبي شيما-جراب، إن جيل قبل المال “نظير تنفيذ غير ملائم لمهامه العامة”.

وأضافت أنه “دفع بروايات مفيدة للمصالح الروسية فيما يتعلق بأوكرانيا“، وكان ذلك قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوقفت الشرطة البريطانية جيل في مطار مانشستر في سبتمبر/أيلول 2021 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، وبعد تحقيق، وجه إليه الاتهام في فبراير/شباط العام الجاري بتلقي رشاوى.

وجرى انتخاب جيل للبرلمان الأوروبي في عام 2014 عن حزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي، وبعدها عن حزب “بريكست”، وظل في البرلمان الأوروبي حتى خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

ستارمر يطالب بالإجابة عن تساؤلات

وفي السياق ذكرت صحيفة الغادريان أن رئيس الوزراء البريطني كير ستارمر طالب نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح بالإجابة عن تساؤلات بشأن سلوك سياسي بارز في حزبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الإصلاح مازال متقدما في استطلاعات الرأي، لكن المسؤولين بحزب العمال الذي يتولى الحكم حاليا يوجهون انتقادات حادة لحزب الإصلاح لتأييده روسيا، خاصة وأن قضية جيل أوضحت أن أحد كبار المسؤولين في الحزب تلقى رشاوى لدعم مواقف روسيا.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن الشرطة البريطانية، أن جيل تلقى ما يعادل 30 ألف جنيه إسترليني على الأقل من فولوشين، النائب الأوكراني السابق المتهم بالتجسس لصالح روسيا، والذي يقيم حاليا في موسكو.

ومن جانبه سارع حزب الإصلاح في بيان بإدانة تصرفات جيل، ووصفها بأنها “مستهجنة وخائنة ولا تغتفر”، وأكد إن الحزب “سعيد بتحقيق العدالة”.

يذكر أن حزب الإصلاح حقق شعبية متزايدة بين الناخبين البريطانيين في الفترة الأخيرة بسبب مواقفه المتشددة من قضايا الهجرة واللجوء، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب.

ويشكل حزب الإصلاح ضغطا سياسيا كبيرا على حكومة حزب العمال، ما دفع وزيرة الداحلية البريطانية شابانا مسعود للإعلان مؤخرا عن إجراءات صارمة بشأن الهجرة واللجوء في محاولة لاحتواء مخاوف الناخبين تجاه هذا الملف.