المنسقة الأممية الخاصة بلبنان تدعو لحوار عاجل وتنفيذ القرار 1701

قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، إنه لم يعد بوسع البلاد أن تتحمل “الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدة أن الوقت قد حان للمفاوضات والحوار “في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يقول لبنان وإسرائيل إنهما يسعيان لبلوغهما”.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، أكدت، بلاسخارت إحراز تقدُّم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه منذ قرابة عام، فيما “لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها”.

وأثنت بلاسخارت على التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، ولا سيما جنوب نهر الليطاني، كما أكدت على الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة فيما يتعلق ببسط سلطة الدولة.

وشددت في إحاطتها على أن عامل الوقت أصبح حاسمًا. وقالت: “الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701“.موضحة أن إحراز تقدم في ملف الإصلاحات في لبنان لا يقل أهمية، ولا سيما لتمهيد الطريق أمام حشد التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار. وقالت: “على لبنان أن يغتنم هذه الفرصة، وألا يقع مجددًا ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبلت البلاد على مدى فترة طويلة”.

وأوضحت المنسقة الخاصة أن تغير المشهد الإقليمي يتيح “فرصًا فريدة أمام الطرفين، كما يتعين على لبنان اغتنام هذه الفرصة فعلى إسرائيل أيضًا انتهازها”.

وأكدت بلاسخارت، أن وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية والنشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر في جميع أنحاء البلاد لا يزال يشكل انتهاكًا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وشددت على أن الوضع الراهن “لا يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولا للبنان، بل ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل إن لم يكن الآن، فلاحقًا”.