بعد سنوات من النزوح والهجرة.. عائلات سورية تعود إلى حمص بعد غياب لسنوات (فيديو)

وصلت عائلات سورية كانت نازحة إلى لبنان لمحافظة حمص، بعد سنوات طويلة من النزوح، ووثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر مشاهد غلبت عليها فرحة الأطفال وحنين الكبار إلى أرضهم وبيوتهم.

وتوثّق اللقطات لحظات مؤثرة لعودة 26 عائلة إلى معبر العريضة، برعاية مفوضية شؤون اللاجئين، وعبّر أحد العائدين عن فرحته لوصوله إلى مدينته حمص قائلا: “شعور لا يوصف أن تعود إلى بلدك بعد 14 سنة من الغياب”، مشيرا إلى أنه خرج وعمره 9 سنوات وعاد إليها وهو رجل ومعه زوجته وولدان.

ولفت إلى أنه فقد جزءا من حياته في النزوح بينما يسعى الآن إلى تهيئة حياة جيدة لأطفاله الصغار في وطنه ومع أهله قائلا “لن تكون حياتنا في سوريا أصعب مما عشناه في النزوح، نريد أن نساهم في بناء مستقبل بلادنا والذي سينعكس بدوره على أطفالنا”.

وقال أحد العاملين في جمعية رعاية الطفل التابعة للمفوضية ويدعى حسن “نحن مسؤولون عن استقبال العائدين وتأمين منازلهم، وغالبية العائدين لديهم أهالي هنا ومنازلهم، وبكل الأحوال نحن نتابع معهم لمساعدتهم”.

وأظهرت اللقطات ضحك نساء سوريات وسعادتهن وهن يرفعن إشارة النصر عقب دخولهن لحمص، وقالت إحداهن: “الحمد لله عادت أختي لسوريا بعد 14 عاما قضتها في لبنان، وخلال هذه الفترة غابت أخبارها، واستشهد 5 من إخوتي”.

وقالت الأخت العائدة: “الحمد لله تحررت بلادنا وعدنا بعد غياب مرهق، لكن ربما نواجه مشكلة في تربية الأولاد لكن ربما سيأخذون وقتا، ولكن كل شيء سيحل، يكفي أننا في أرضنا، وإذا أعيش في خيمة بسوريا أفضل من الغربة”.

وقالت طفلة عائلة مع عائلته: “حبيت سوريا ومبسوطة أنني عدت رغم أنني ولدت في لبنان، هذه أول مرة أدخل إلى سوريا، وأول مرة سأرى أهلي وبيت جدي، لا أعرف كيف سيكون الوضع؟ ولكنني سعيدة”.

وعبّر أطفال سوريون عن سعادتهم لعودتهم، إذ سيبدؤون دراستهم في مدارسهم وحياة جديدة تختلف عما عاشوا فيه.