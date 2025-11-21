بعد عامين من الانقطاع.. طلاب الأزهر في غزة يخوضون الامتحانات رغم الدمار وإغلاق المعابر (فيديو)

انطلقت في مدينة غزة امتحانات الثانوية الأزهرية لأول مرة منذ عامين، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة دون إجرائها في السنوات السابقة.

ورغم وقف إطلاق النيران إلا أن أكثر من 750 طالبًا وطالبة واجهوا صعوبة في الوصول إلى قاعات الامتحان بسبب انقطاع المواصلات والدمار الواسع في البنية التعليمية.

من جهته كشف مدير المعاهد الأزهرية علي الدجار للجزيرة مباشر، أنهم واجهوا العديد من العقبات كأزمة المواصلات خاصة من الجنوب إلى الشمال، وماكينات تصوير الأوراق لكن بفضل أبناء غزة الذين أرادوا مساعدة المعاهد وإكمال المسيرة التعليمية لطلاب الأزهر تمكنوا من إجراء الامتحانات.

ولفت إلى أن امتحانات الأزهر في غزة مركزية فجميع الطلاب من الشمال وخان يونس والجنوب وغيرها يقدمون الامتحانات بمدينة غزة “نشكر مؤسسة سنابل الشباب والتنمية لتوفير المواصلات لإحضار الطلاب من الجنوب إلى غزة لتقديم امتحانات الثانوية الأزهرية”.

وأضاف: “25 طالبًا استشهدوا خلال الحرب أثناء دراستهم داخل الخيام”، مشيرًا إلى أن أوراق الإجابات تُرسل هذا العام إلكترونيًا إلى مشيخة الأزهر في القاهرة بسبب إغلاق المعابر.