تحطم طائرة خلال معرض دبي للطيران ومقتل الطيار (فيديو)

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ظهر اليوم الجمعة، بمقتل طيار في حادث تحطم طائرة هندية في معرض دبي للطيران.

وقال المكتب في بيان “في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه اليوم حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز (تيجاس) متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران”.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية إن طائرة مقاتلة محلية الصنع من طراز (تيجاس) تحطمت وقتل الطيار وذلك في معرض دبي للطيران اليوم الجمعة، ويجري التحقق من ملابسات الحادث.

وذكرت (أسوشيتد برس) أن الطائرة من صنع شركة “هندوستان” للملاحة الجوية وتحطمت حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي أثناء تحليقها في رحلة استعراضية أمام الجمهور.

وذكر شهود عيان، أن الطائرة قامت بلفة على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد نحو 1.6 كيلو متر من موقع العرض.

وانطلق معرض دبي للطيران في دورته الـ19، يوم الاثنين، بمشاركة 1500 جهة عارضة و148 ألف زائر، ووصفت هذه الدورة بأنها الأضخم.

ويستضيف المعرض أكثر من 1500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، و490 وفدا عسكريا ومدنيا من 115 دولة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية.