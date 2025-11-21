ترامب يطالب بمحاكمة ديمقراطيين “حرضوا” الجيش على عصيان أوامره ويلوح بإعدامهم

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشرعين ديموقراطيين حضّوا الجيش على رفض أوامره بأنهم “خونة”، مشددا على أن “عقوبة الخيانة هي الإعدام”.

وكان مشرّعون ديموقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، من ذوي الخلفيات العسكرية والاستخباراتية، نشروا الثلاثاء مقطع فيديو على إكس قالوا فيه إن “هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين”.

وقال المشرعون الديمقراطيون، ومن بينهم السيناتور مارك كيلي، الذي خدم في البحرية الأمريكية، والسيناتور إليسا سلوتكين التي خدمت في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في مقطع الفيديو إن “قسم اليمين للدستور وليس للرئيس”.

وأكّد المتحدثون في الفيديو أنّه “على القوات المسلحة رفض أي أوامر غير قانونية، خصوصاً إذا استهدفت المواطنين داخل الولايات المتحدة”.

وجاء في رسالتهم “واجبكم هو حماية الدستور من الأعداء في الداخل والخارج.. لا تطيعوا الأوامر غير القانونية.”

ولم يحدد الديمقراطيون الأوامر المعنية بهذه الدعوة، غير أن إدارة ترامب تتعرّض لانتقادات شديدة بسبب أوامر أصدرتها للقوات الأمريكية لتنفيذ عمليات سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.

“يجب أن يكونوا عبرة”

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، الخميس “هذا الأمر سيّئ حقا، وخطير على بلدنا. لا يمكن التسامح مع كلماتهم”، مندّدا بسلوك “يحرّض على الفتنة من جانب خونة”.

وأكد ترامب في منشوره إنه يجب اعتقال المشرعين الديمقراطيين ومحاكمتهم، مضيفًا أنهم “يجب أن يكونوا عبرة”.

وأضاف في منشور لاحق “سلوك يحرّض على الفتنة عقوبته الإعدام”.

وندّد الحزب الديموقراطي بتلويح ترامب بإنزال عقوبة الإعدام بحق مشرّعيه الستة. وردا على منشور ترامب الأخير، علّق الحزب في حسابه الرسمي على إكس “لقد دعا ترامب للتو إلى إعدام مسؤولين ديموقراطيين منتخبَين”.

وكان ترامب أعاد نشر رسالة لمستخدم حضّه على “شنقهم”، قائلا إن أول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، كان ليفعل ذلك.

نشر الحرس الوطني وضربات للسفن

ويشير المشرعون الديمقراطيون إلى قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.

كما نفذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة حوالى عشرين ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات بدون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن نائب المدعي العام، تود بلانش، تأكيده أن أوامر ترامب قانونية.

وأضاف بلانش “أعتقد أنه يجب محاسبتهم”، في إشارة إلى المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا الجيش بعصيان أوامر ترامب، مؤكدًا أن وزارة العدل ستدقق في تصرفات الديمقراطيين.