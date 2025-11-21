شاهد: المقاومة تواصل البحث عن رفات أسير إسرائيلي في غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة، برفقة الصليب الأحمر واللجنة المصرية، البحث عن رفات أسير إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وبيّن مقطع فيديو للجزيرة مباشر، مقاتلين من المقاومة الفلسطينية، وأفرادا من الصليب الأحمر واللجنة المصرية، وهم يعملون في أحد المواقع، وسط قطاع غزة.

وفي بلدة المغراقة، استأنف فريق من سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بمشاركة آليات هندسية تابعة للجنة المصرية، عمليات البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي.

والخميس قبل الماضي، قالت سرايا القدس إنها عثرت على جثة أحد “أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني جنوب خان يونس. ويجري العمل على استكمال إجراءات تسليمها وفق البروتوكولات المتبعة”.

تسليم جثث الأسرى

وبتسليم هذه الجثة، تكون الفصائل الفلسطينية قد سلّمت منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق بياناتها.

وفي قطاع غزة، يوجد آلاف جثامين الشهداء الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة والتي استمرت لعامين، حيث تمنع دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازم لرفع أطنان الركام وانتشالهم.