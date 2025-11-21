سوريا.. طلاب الصم وضعاف السمع يخوضون تجربة تفاعلية في معرض الروبوتيك والتقنيات الحديثة (فيديو)

شارك عدد من الطلاب الصم وضعاف السمع في زيارة تعليمية إلى معرض تفاعلي بمدينة حماة السورية يضم تقنيات حديثة وروبوتيك، ضمن مبادرة تهدف إلى دمج اليافعين في المجتمع وتعريفهم بفرص المستقبل عبر التجربة المباشرة والتفاعل العملي.

وأتاح المعرض للطلاب لمس الأدوات الحديثة وتجربة نماذج تقنية تساعدهم على توسيع مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم.

وقالت اختصاصية تنمية المهارات وتعديل السلوك سلافة سعيد للجزيرة مباشر “أحضرنا الفئة الكبرى لهذا المعرض لتعريف الأطفال بالمحاور الحديثة، فمهما اجتهدنا بالمدرسة تظل هناك زوايا غامضة للطلاب، لذلك فالزيارات الميدانية تشكل نواة جديدة لدى الأطفال”.

وشددت على ضرورة اطلاع الأطفال بالفرص المتوفرة بالمجتمع حتى يمكنهم التفكير بالمستقبل والأماكن التي قد يجد نفسه مناسبا لها، داعية المجتمع لمساعدتهم حتى يتمكنوا بالنهوض بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بشكل مفيد للجميع.

وعبّرت الطالبات الحاضرات عن سعادتهن للمشاركة في الأنشطة التفاعلية، ولمس الأدوات المعروضة والتعرف إليها عن قرب بعيدا عن الكتب والصور المطبوعة التي اعتدن عليها.

وروى قائد فريق بصمتنا حسن حمود عن مشاركتهم في المعرض قائلا: “لاحظنا بالفترات الأخيرة أن التوجه للشباب، لكن اليافعين وضعاف السمع ليس لديهم الاهتمام المنتظر، لذلك هذه خطوتنا الأولى لتعرفيهم بالتخصصات كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والقراءة ومن ثم سننظم الأندية التعليمية حتى ننطلق في مناظرات ومسابقات دولية ومحلية”.

وأكدت إحدى العاملات بمؤسسة سند الشباب أنهم جاءوا لدعم المبادرات الشبابية، خاصة الدور لدعم اليافعين وتحديدا من الصم وضعاف السمع، مضيفة أنه “من الرائع دمجهم بالمجتمع وتعريفهم بالمجتمع والمواد المتوفرة به”.