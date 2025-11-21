شاهد: اشتباكات في بولونيا احتجاجا على مشاركة فريق إسرائيلي في بطولة أوروبية

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، مساء الجمعة، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على مشاركة فريق مكابي تل أبيب في مباراة بالدوري الأوروبي لكرة السلة أمام فريق فيرتوس بولونيا.

وأطلقت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين استخدم أفراد الشرطة وسائل إضاءة وصوت لتفريق التجمعات.

وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع تصاعد الغضب الشعبي في عدد من المدن الأوروبية على خلفية مشاركة فرق إسرائيلية في المنافسات الرياضية، في ظل الحرب على غزة، حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بهذه المشاركة وطالبوا بوقف التعامل الرياضي مع إسرائيل.

وعاشت إيطاليا منذ بداية الحرب على غزة على وقع حراك شعبي واسع تضامنا مع غزة، تخللته احتجاجات ومسيرات في مدن رئيسية مثل روما وميلانو وتورينو وبولونيا ونابولي، إضافة إلى إضرابات عامة شاركت فيها النقابات العمالية الكبرى والصغرى.

وتصاعدت حدة هذا الحراك عقب اعتراض “أسطول الصمود” المتجه لكسر الحصار، حيث احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات المشاركين الإيطاليين، وهو ما فجَّر موجة غضب وانتقادات داخلية للحكومة الإيطالية.