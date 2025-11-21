شبكة أطباء السودان: وفاة 23 طفلا خلال شهر بجنوب كردفان نتيجة سوء التغذية

أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الجمعة أن فرقها الميدانية وثقت وفاة 23 طفلاً في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية الحاد.

وقالت الشبكة في بيان أن هذه المناطق تعاني من نقص الإمدادت الأساسية، وذلك “على خلفية الحصار المفروض عليها الذي يمنع دخول الغذاء والدواء ويعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر”.

وأكدت الشبكة أن هذه الوفيات “تمثل جرس إنذار خطير ينبه إلى حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة في الولاية”، في إشارة إلى ولاية جنوب كردفان.

وأدانت الشبكة بشدة “استمرار الحصار الذي أدى إلى انهيار الخدمات الصحية وتعطيل وصول المساعدات”، واعتبرته “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الأطفال في البقاء والحماية”.

ضرورة فتح ممرات أمنة

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية “إلى التحرك العاجل لفتح ممرات آمنة وتوفير الإغاثة العاجلة دون تأخير”.

وحذرت الشبكة من إن استمرار الوضع على ما هو عليه “يهدد بوقوع كارثة صحية واسعة النطاق إذا لم تُتخذ إجراءات فورية لرفع الحصار وضمان تدفق الغذاء والدواء”.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وامتد القتال إلى منطقة كردفان المجاورة حيث تتوالى التقارير عن انتهاكات بحق المدنيين.

وأعلن الجيش السوداني الأربعاء إن قواته حققت “تقدما نوعيا” في محاور القتال في إقليم كردفان، عقب معارك خاضتها وحداته الميدانية بالتعاون مع القوة المشتركة للحركات المسلحة مع قوات السريع.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأسفر النزاع المتواصل في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليونا، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.