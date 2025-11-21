الأخبار|أمريكا الجنوبية

عمره 3 قرون.. كولومبيا تبدأ الكشف عن كنز أسطوري يقدر بمليارات الدولارات (فيديو)

قالت السلطات  الكولومبية يوم الخميس إن علماء كولومبيين استخرجوا مدفعا وثلاث عملات معدنية وكأسا من البورسلين ضمن أول أشياء يتم اكتشافها في أعماق البحر الكاريبي حيث غرقت سفينة سان خوزيه الشراعية الإسبانية الأسطورية في 1708 بعد مهاجمة أسطول انجليزي لها.

وتأتي استعادة هذه القطع ضمن مسح علمي صرحت به الحكومة العام الماضي لدراسة الحطام وأسباب غرق السفينة.

ويعتقد أن السفينة كانت تحمل 11 مليون عملة معدنية من الذهب والفضة، فضلا عن الزمرد وشحنات ثمينة أخرى تم جلبها من المستعمرات التي سيطرت عليها إسبانيا، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إذا تم استعادتها.

وذكرت حكومة الرئيس غوستافو بيدرو إن غرض الاستكشاف في أعماق البحار هو البحث العلمي وليس انتشال الكنوز.

وحدد الباحثون الكولومبيون موقع السفينة في 2015، مما أدى إلى خلافات قانونية ودبلوماسية. ويعد موقعها بالتحديد سرا من أسرار الدولة.

يشار إلى أن الحطام يقع على عمق 6000 متر في قاع البحر.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

