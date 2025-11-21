فضيحة دبلوماسية.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يجتمع سرا بجاسوس مدان بالتخابر لصالح تل أبيب (فيديو)

في واقعة غير مسبوقة أثارت غضبا واسعا على المنصات الأمريكية، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن اجتماع سري عقده السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مع الجاسوس المدان جوناثان بولارد داخل السفارة الأمريكية في القدس المحتلة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء جرى بعيدا عن جدول السفير الرسمي، ودون علم عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والبيت الأبيض.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن الاجتماع شكّل صدمة داخل الأوساط الأمنية والسياسية الأمريكية، خاصة وأن هاكابي كان قد دعا سابقا إلى الإفراج عن بولارد.

“لقاء ودّي”

بولارد، الذي قضى 30 سنة في السجن بعد إدانته بالتجسس على الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، وصف اللقاء بأنه “ودي”، وأكد أنه لا يشعر بأي ندم تجاه ما قام به.

وأشار التقرير أيضا إلى أن أفعال بولارد تسببت بأضرار “جسيمة” للمصالح الأمريكية، ما زاد من حدة الغضب تجاه الاجتماع.

سفير أمريكا لدى #إسرائيل يجتمع “وديًا” بجاسوس مدان.. ومطالبات بإقالته pic.twitter.com/vyZcF8zuUE — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 21, 2025

تعليقات غاضبة

وامتلأت المنصات الأمريكية بتعليقات غاضبة تطالب بإقالة هاكابي فورا، واعتبر ناشطون وسياسيون أن تصرفه يُعد “خيانة” للمبادئ الأمنية الأمريكية.

وكتب المحلل تريتا بارسي قائلا “إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة بشأن شعار أمريكا أولًا، فلا يمكن لمايك هاكابي أن يبقى سفيرا في أي دولة”.

وغرد الناشط مارك “تخيلوا.. السفير يلتقي في قلب السفارة بجاسوس قضى 30 عاما في السجن لأنه تجسس على بلاده!”. فيما عبّر آخرون عن صدمتهم متسائلين “في أي عالم تتم دعوة جاسوس مدان إلى جلسة ودية مع سفير؟”.

أما الناشط يوسف منير فتساءل بحدة “السفير الأمريكي يلتقي بولارد الذي خان الولايات المتحدة.. لكنه لم يطلب حتى الآن زيارة الطفل الأمريكي الفلسطيني محمد إبراهيم المعتقل والمعذّب في السجون الإسرائيلية!”.