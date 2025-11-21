فيضان مدمر يجرف جسرا تاريخيا في فيتنام (فيديو)

في مشهد أشبه بأفلام الإثارة، جرفت الفيضانات جسراً معلقاً للمشاة في محافظة لام دونغ بفيتنام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر، الذي شُيّد فوق نهر دا نيم، كان منذ عقود حلقة وصل حيوية بين القرى المحلية. استخدمه السكان يومياً للذهاب إلى المدرسة والعمل وممارسة التجارة.

حصيلة الفيضانات

تسبّبت فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أسابيع من الأمطار الغزيرة الاستثنائية في فيتنام بمصرع 41 شخصا على الأقل منذ نهاية الأسبوع الماضي، ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان من عشرات آلاف المنازل الغارقة بالمياه، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إجلاء نحو 62 ألف شخص منذ الأحد في المناطق المتضررة، وأن طرقا رئيسية قُطعت بسبب انهيارات أرضية، وانقطعت الكهرباء عن مليون شخص.

وأرسلت وزارة الدفاع مروحيات لإجلاء العالقين في المناطق الجبلية حيث وصل معدل الأمطار إلى 600 مليمتر منذ نهاية الأسبوع.

وشهد جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ آخر أكتوبر/ تشرين الأول، ما تسبب بفيضانات عدة أغرقت وجهات سياحية ومواقع أثرية.