قتلى وجرحى في قصف روسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية (فيديو)
قتل خمسة أشخاص الخميس في قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وقالت خدمات الطوارئ لأوكرانية في منشور على تليغرام “وفقا للمعلومات الأولية، قتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون نتيجة الهجوم. ويجري حاليا تحديد عدد الضحايا”.
وكانت روسيا أعلنت الخميس السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وهي واحدة من المدن التي شهدت تقدما للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة القوات الأوكرانية التي تعاني كثيرا من الصعوبات على الجبهة.
وصرح رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف خلال زيارة للرئيس فلاديمير بوتين لأحد مراكز القيادة، أن القوات الروسية “تواصل توسيع منطقة سيطرتها” في منطقتي دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) وزابوريجيا (جنوب) حيث تقدمت في الأسابيع الأخيرة”.
مسودة خطة أمريكية
كان موقع أكسيوس الأمريكي كشف أن خطة السلام التي تقترحها الإدارة الأمريكية بشأن أوكرانيا، والمدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن التزام كييف بعدم الانضمام نهائيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضح الموقع أن الخطة، التي تتكون من 28 بندا، تشمل تنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا. وتشمل دونباس منطقتي لوغانسك ودونيتسك، واللتين تعدان حاليا تحت سيطرة كييف.
كما تنص الخطة على أن تخفض أوكرانيا حجم قواتها المسلحة إلى 600 ألف جندي فقط. وبموجبها أيضا، ستتمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا للمساهمة في حماية أوكرانيا، في حين لن تُنشر أي قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، وستلتزم كييف بعدم السعي مطلقا للانضمام إلى الحلف.
وأشار أكسيوس إلى أن مسودة الخطة تدعو كييف إلى إجراء انتخابات خلال 100 يوم من التوصل إلى اتفاق سلام.
كما تنص على رد عسكري حاسم ومنسق في حال أي توغل روسي إضافي داخل الأراضي الأوكرانية.
وتتضمن الخطة كذلك استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، إضافة إلى رفع العقوبات عن روسيا، وإبرام اتفاق شراكة معها، وإعادتها إلى مجموعة الدول الثماني.