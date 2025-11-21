الأخبار|أستراليا

مشاهد صادمة.. تخلى عن الرضيع وواصل سرقته (فيديو)

لص أسترالي سرق سيارة وتخلص من رضيع بوضعه في علبة (مواقع تواصل)
Published On 21/11/2025

تبحث الشرطة الأسترالية عن رجل سرق سيارة وبداخلها رضيع نائم في المقعد الخلفي من موقف سيارات في شمال ولاية فيكتوريا.

وذكرت الشرطة أن الطفل البالغ من العمر 15 شهرًا كان في المقعد الخلفي عندما أوقفت والدته سيارتها قرب متجر، تاركة المحرك يعمل والأبواب غير مغلقة بالكامل مع تشغيل التكييف، قبل أن تدخل المتجر لفترة قصيرة يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن السارق قاد السيارة إلى الخلف للخروج من الموقف قبل أن يدرك وجود الطفل، ليقوم لاحقًا بوضعه داخل صندوق كرتوني في الموقف، ثم غادر بالسيارة مسرعًا.

وأكدت الشرطة أن الطفل ظل نائمًا طوال الحادث لم يصب بشيئ، وأن والدته تدرك خطورة خطئها وتشعر بندم شديد.

وفي اليوم التالي، عُثر على السيارة المسروقة بزجاج أمامي مُحطّم، بعد أن تُركت في منطقة مفتوحة بمدينة موروبنا المجاورة.

وقد نشرت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة وصورًا للمشتبه به، وحثّته على تسليم نفسه، حيث قال أحد المسؤولين: “هذا الرجل يعرف نفسه، والجمهور يعرفونه. سلّم نفسك وتعال إلى مركز الشرطة وسنتعامل مع الأمر”.

المصدر: إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر

