مشاهد صادمة.. تخلى عن الرضيع وواصل سرقته (فيديو)

تبحث الشرطة الأسترالية عن رجل سرق سيارة وبداخلها رضيع نائم في المقعد الخلفي من موقف سيارات في شمال ولاية فيكتوريا.

وذكرت الشرطة أن الطفل البالغ من العمر 15 شهرًا كان في المقعد الخلفي عندما أوقفت والدته سيارتها قرب متجر، تاركة المحرك يعمل والأبواب غير مغلقة بالكامل مع تشغيل التكييف، قبل أن تدخل المتجر لفترة قصيرة يوم الجمعة الماضي.

لقطات توثق تخلُّص لص من طفل رضيع قبل أن يندفع مسرعا لسرقة سيارة بموقف سيارات في فيكتوريا بأستراليا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bkUNhlODDL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2025

وأظهرت كاميرات المراقبة أن السارق قاد السيارة إلى الخلف للخروج من الموقف قبل أن يدرك وجود الطفل، ليقوم لاحقًا بوضعه داخل صندوق كرتوني في الموقف، ثم غادر بالسيارة مسرعًا.

وأكدت الشرطة أن الطفل ظل نائمًا طوال الحادث لم يصب بشيئ، وأن والدته تدرك خطورة خطئها وتشعر بندم شديد.

وفي اليوم التالي، عُثر على السيارة المسروقة بزجاج أمامي مُحطّم، بعد أن تُركت في منطقة مفتوحة بمدينة موروبنا المجاورة.

وقد نشرت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة وصورًا للمشتبه به، وحثّته على تسليم نفسه، حيث قال أحد المسؤولين: “هذا الرجل يعرف نفسه، والجمهور يعرفونه. سلّم نفسك وتعال إلى مركز الشرطة وسنتعامل مع الأمر”.