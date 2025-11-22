الأخبار|فلسطين

أسير محرر مبعد عن القدس يحتفل بزفافه في غزة متحديا قيود الاحتلال (فيديو)

حفل زفاف استثنائي للأسير المحرر عبد ربه دويّات (الجزيرة مباشر)
Published On 22/11/2025
آخر تحديث: 12:19 PM (توقيت مكة)

في مشهد يعكس إرادة الحياة لدى الفلسطينيين رغم الألم والقيود، شهد قطاع غزة حفل زفاف استثنائيا للأسير المحرر عبد ربه دويّات، ابن القدس الذي جرى إبعاده قسرا إلى القطاع عقب الإفراج عنه.

وعقد العريس قرانه على عروسه مريم، ابنة غزة، وسط أجواء امتزج فيها الفرح بمرارة الفراق والحرمان من العودة إلى مدينته.

الزفاف الذي وصفه نشطاء بأنه “عرس الصمود” تخطى الحدود الشخصية، ليقدم رسالة واضحة بأن الأمل لا يُصادر، وأن الفرح قادر على شق طريقه حتى في أحلك الظروف.

انتصار الحياة

ورأى الحضور أن مراسم الزواج تعبير عن انتصار الحياة على الألم، وعن إصرار الفلسطينيين على بناء مستقبلهم رغم كل القيود المفروضة عليهم.

وتداولت المنصات الرقمية مقاطع للحفل، حيث ظهر العريس وقد لقّبه المتابعون بأنه “أول أسير محرر مُبْعَد يعقد قرانه في غزة”، في احتفال مؤثر جذب اهتماما واسعا وعُدَّ دليلا جديدا على أن الحياة أقوى من الاحتلال.

المصدر: الجزيرة مباشر

