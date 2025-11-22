احتجاج صامت.. عشرات الطلبة يحرجون المستشار الألماني (فيديو)

واجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس احتجاجًا غير متوقع مساء الأربعاء خلال حفل توزيع الجوائز السنوي “جائزة تاليسمان”، عندما غادر عشرات الحاضرين القاعة رفضًا لتصريحات سابقة له مثيرة للجدل حول الهجرة.

وبينما بدأ ميرتس إلقاء كلمته في الحفل المخصص لتكريم المهاجرين الناجحين والمساهمين في تعزيز القيم الديمقراطية والاندماج الاجتماعي، قام عدد من الحاضرين ومعظمهم من الشباب بالوقوف، وأداروا ظهورهم له، وغادروا القاعة في مشهد صامت أثار صدمة الحضور في الصفوف الأمامية.

يأتي هذا الاحتجاج ردًا على تصريحات أدلى بها المستشار الشهر الماضي في بوتسدام، حيث أكد على سياسة حكومته الصارمة تجاه الهجرة وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، واصفًا وجودهم بأنه “مشكلة في المشهد الحضري”، وهو التعبير الذي أثار انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان والمعارضة، معتبرين أنه يعكس خطابًا عنصريًا ويستهدف وصم المهاجرين.

وقد انتشرت مقاطع الفيديو للحادث على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، لتثير جدلًا واسعًا حول لغة الخطاب السياسي وحدودها تجاه مجتمعات المهاجرين.