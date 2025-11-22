العاصمة الاسكتلندية إدنبره تتزين بتصميمات فريدة لأعلام فلسطين (فيديو)

انتشرت في محيط البرلمان الاسكتلندي وفي أنحاء مختلفة بالعاصمة إدنبره أعلام، تحمل تصميما فريدا يمزج العلم الفلسطيني بالعلم الاسكتلندي.

وفي أوقات سابقة شهدت اسكتلندا العديد من تظاهرات التضامن والتحركات الاحتجاجية، على ما يجري في قطاع، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

ترحيب بالعلم المميز

ورحب العديد من المواطنين بوجود الأعلام الفلسطينية وانتشارها في العاصمة، وقال المواطن الاسكتلندي (توم) للجزيرة مباشر: “من المشجع رؤية هذه التصاميم التي رأى أنها تشير إلى العلاقة القوية بين اسكتلندا وفلسطين“.

كما تحدث مواطن آخر يدعى (دوغلاس) عن هذه الأعلام، بقوله: “أشعر بشكل عام بالرضا تجاهها ومن الجميل رؤيتها ورؤية أعلام فلسطين بشكل عام. بالنسبة لي، أعتقد أنه من المهم جدًا ألا ننسى ما يحدث هناك، وما يتم فعله باسمنا”.

“كنت متأثرة جدًا”

من جانبها، عبرت أيشواريا، وهي مقيمة في إدنبره، عن فرحتها بهذه الأعلام، وقالت مضيفةً: “رأيت الأعلام لأول مرة قبل يومين، وكنت متأثرة جدًا وفوجئت بوجود شيء كهذا، أعتقد أن هذا أمر رائع حقًا، وتذكر بحركة الاستقلال الاسكتلندية”.

أما السيدة الألمانية “إيفا”، فقالت: “من الرائع حقًا أن تظهر اسكتلندا تضامنها مع فلسطين وما يحدث من إبادة جماعية، وخصوصا أن الدول الأخرى أقل شجاعة وجرأة في اتخاذ موقف”.

وأشارت إلى أن هذه المواقف تجعلها فخورة بالعيش في اسكتلندا، وقالت عن أهمية هذه المبادرة: “من المهم أيضًا في ظل الأجواء الحالية، حيث هناك الكثير من التغطية السلبية حول اللاجئين والقوارب والهجرة، أن نظهر حقًا أننا يمكننا التضامن مع الشعوب والدول الأخرى واتخاذ موقف”.