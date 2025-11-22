الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بالسلالة “إتش5 إن5” من إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية وفاة رجل مسن بالعاصمة واشنطن، كان يتلقى العلاج بعد إصابته بالسلالة “H5N5” من فيروس إنفلونزا الطيور، في أول حالة بشرية مؤكدة عالميا بهذا المتحور.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر مساء الجمعة، أن المتوفى من مقاطعة جرايز هاربور وكان يعاني من أمراض مزمنة، وكان يمتلك مجموعة مختلطة من الطيور المنزلية في فناء منزله.

مصدر العدوى

وأشارت الوزارة إلى أن وجود الفيروس في المكان المحيط بالطيور يشير إلى أن الدواجن المنزلية أو الطيور البرية قد تكون مصدر العدوى، مؤكدة في الوقت نفسه أن الخطر على عامة السكان لا يزال منخفضا، ولم يتم تسجيل أي إصابة بشرية أخرى.

وأكدت الوزارة أن مسؤولي الصحة العامة سيواصلون مراقبة المخالطين للمريض عن كثب بحثا عن أي أعراض، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس بين البشر.

كما يخضع الأشخاص الذين تعرضوا للطيور في الفناء الخلفي ومحيطه لمتابعة دقيقة تحسبا لظهور أي علامات إصابة.