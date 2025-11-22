بسبب جدل مشاركة إسرائيل.. اتحاد الإذاعات الأوروبية يعلن تغييرات في قواعد “يوروفيجن”

أعلن اتحاد الإذاعات الأوروبية، الجمعة، عن تعديلات في قواعد التصويت بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” بهدف الحد من تدخل الحكومات والأطراف الخارجية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته مشاركة إسرائيل في نسخة هذا العام.

وتنص القواعد الجديدة على منع “الترويج غير المتناسب” للأغاني بهدف التأثير في الناخبين، مع التحذير من إمكانية فرض عقوبات على المخالفين.

كما تقرر تشكيل لجنة تحكيم موسعة في المرحلة نصف النهائية لتتحكم في نحو 50% من الأصوات، في حين يبقى النصف الآخر لتصويت الجمهور.

وحلت المغنية الإسرائيلية يوفال رافائيل في المركز الثاني هذا العام، في حين انتقد فائز المسابقة النمساوي “جيه جيه” وآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي شفافية عملية التصويت، مشيرين إلى أن الترويج الحكومي منح إسرائيل دعما غير عادل، وأن التصويت المتكرر للمتسابق نفسه يتعارض مع روح المنافسة المستمرة منذ 1956.

وقال مدير “يوروفيجن” مارتن جرين إن هذه التغييرات تهدف إلى الحفاظ على المسابقة “منبرا يحتفي بالموسيقى والوحدة” بعيدا عن التوظيف السياسي، مؤكدا أن “المسابقة يجب أن تظل فضاء محايدا”.

وقبيل النسخة السبعين المقررة في النمسا في مايو/أيار المقبل، سيجتمع أعضاء الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول لبحث مشاركة إسرائيل، وسط مطالب من دول بينها هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا وإسبانيا باستبعادها بسبب الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وكانت قناة “يورونيوز” قد أفادت بأن 12 عضوا في البرلمان الأوروبي دعوا إلى كشف بيانات التصويت في نسخة هذا العام بعد مخاوف من التلاعب، في حين أكدت هيئة الإذاعة الأيرلندية أنها طلبت تفصيلا لأرقام التصويت.

كما أظهرت منشورات من حساب تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة “إكس” في يوم مشاركة إسرائيل بالدور نصف النهائي، دعوات للجمهور للتصويت لمصلحة رافائيل حتى 20 مرة.