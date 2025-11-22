بعد دعوة مفكر مؤيد لإسرائيل.. أكبر منظمة إسلامية في العالم تطالب رئيسها بالاستقالة

طالبت جمعية “نهضة العلماء”، أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، من رئيسها تقديم استقالته لدعوته مفكرا أمريكيا معروفا بتأييده لإسرائيل خلال حرب غزة إلى فعالية خاصة بالجمعية في أغسطس/ آب.

ووفقا لمحضر اجتماع اطلعت عليه وكالة رويترز، أمهلت قيادة الجمعية، التي تعد أيضا أكبر منظمة إسلامية في العالم تضم نحو 100 مليون عضو ومنتسب، رئيسها يحيى خليل ستاقوف ثلاثة أيام لتقديم استقالته أو إقالته من منصبه.

وأشارت الجمعية إلى دعوة ستاقوف لشخص “تابع لشبكة صهيونية دولية” لحضور فعالية داخلية وما تردد بشأن سوء الإدارة المالية كأسباب للإطاحة به.

وقال نجيب أزكا، وهو أحد المسؤولين في الجمعية، إن القرار مرتبط بدعوة ستاقوف للمسؤول السابق والمفكر الأمريكي بيتر بيركوفيتش لحضور فعالية تدريبية في أغسطس/ آب.

واعتذر ستاقوف عن الدعوة ووصفها بأنها سهو لأنه لم يدقق بعناية في خلفية بيركوفيتش، مضيفا أنه ندد “بأعمال الإبادة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة”.

وأظهر الموقع الإلكتروني لبيركوفيتش أنه غالبا ما كان يكتب دعما للحملة الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك مقال نشره في سبتمبر/ أيلول بهدف دحض مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

لم يرد ستاقوف، الذي يرأس الجمعية منذ عام 2021، حتى الآن على طلب للتعليق.