ترامب يستقبل زهران ممداني في البيت الأبيض.. هذه أبرز التصريحات (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه عقد “اجتماعا بنّاء للغاية” مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع ممداني في البيت الأبيض “لقد عقدنا للتو اجتماعا رائعا وبنّاء للغاية. لدينا قاسم مشترك واحد. نريد أن تتحسن أحوال مدينتنا التي نحبها”.

وأضاف “كلما عمل (ممداني) بشكل أفضل سأشعر بالسعادة، وسوف أساعده على تحقيق أحلام الجميع”.

وقدَّم ترامب التهنئة إلى ممداني على فوزه في انتخابات عمدة نيويورك، مضيفا “سأقدّم المساعدة إلى زهران ممداني”.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ترامب الذي أمضى الأشهر القليلة الماضية في التحذير من أن زهران ممداني “يشكل تهديدا وجوديا لمدينة نيويورك” أنهى اجتماعه الأول مع ممداني مؤكدا الأهداف المشتركة، وتبادل معه الثناء.

“هناك الكثير من الأمور نتفق بشأنها”

وأضاف ترمب أن “عمدة نيويورك لا يريد أن تتفشى الجرائم، ويريد خفض أجور المنازل، وهناك الكثير من الأمور التي نتفق بشأنها”.

وأوضح ترامب أن “نيويورك تواجه لحظة حرجة في تاريخها، وأعتقد أن بإمكان العمدة ممداني النجاح”، مضيفا أن “أمامه فرصة لتحقيق الكثير من الأمور العظيمة”.

وأشار ترامب إلى أن “هناك الكثير من الأمور التي نتفق بشأنها مع العمدة ممداني، ولكن قد نختلف في الوسيلة وليس الغاية”.

ومن جانبه، قال ممداني “ناقشت مع الرئيس إدارة الهجرة والحدود، ومسألة تمكين حكومة نيويورك للحديث إلى الحكومة الفيدرالية بشأن الجرائم المتفشية”.

وتابع ممداني قائلا “الرئيس لا يريد أن يرى جرائم في نيويورك وكذلك أنا، ولا شك لديَّ بأننا سنتفق بشأن هذا الموضوع”.

وأكد ممداني أن “الاجتماع مع الرئيس كان مثمرا، والقاسم المشترك هو حبنا للمدينة الرائعة نيويورك”.

التركيز على مواجهة غلاء المعيشة

وكرر ممداني أكثر من مرة، خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب في البيت الأبيض، الحديث عن مشكلة غلاء المعيشة وتكلفة المواد الغذائية في نيويورك، التي تحتل أهمية بارزة لدى الناخبين في المدينة.

وأضاف ممداني “نريد أن نوفر معيشة ميسورة للأمريكيين في نيويورك الذين يعانون غلاء المعيشة”.

وأكد ممداني أن “الاجتماع مع الرئيس ترمب لم يركز على الاختلاف لكن ركز على الأهداف المشتركة”.

