ترامب يصدر قرارا بشأن وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل فوري، إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا.

وقال ترامب في منشور عبر منصّة “تروث سوشيال” إن ولاية مينيسوتا، في عهد الحاكم والتز، أصبحت بؤرة لعمليات غسل الأموال الاحتيالية، مضيفًا أن “العصابات الصومالية ترهب سكان هذه الولاية العظيمة”، وأن مليارات الدولارات مفقودة.

وختم منشوره بالقول: “أعيدوهم إلى حيث أتوا”، في إشارة واضحة إلى نيته ترحيلهم إلى الصومال.

ماهو وضع الحماية المؤقتة

وضع الحماية المؤقتة (TPS) هو حماية حكومية تُمنَح من قِبَل وزارة الأمن الداخلي للأفراد المؤهَّلين المولودين في الخارج الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان بسبب ظروف أو أوضاع تمنع بلدهم من التعامل بشكل مناسب مع عودتهم.

متى يمكن تصنيف دولة ما تحت البرنامج؟

نزاع مسلح مستمر .

كارثة بيئية.

وباء أو ظروف استثنائية ومؤقتة أخرى.

من هم المؤهلون للحصول عليه؟

اعتبارًا من 31 مارس 2025، قدمت الولايات المتحدة برنامج الحماية المؤقتة لحوالي 1,297,635 فردًا من 17 دولة.

يمكن منح البرنامج لفرد يكون مواطنًا لدولة مصنفة، وقد قدم طلبًا للوضع خلال فترة تسجيل محددة، وكان موجودًا فعليًا بشكل مستمر في الولايات المتحدة منذ تاريخ معين.

متى ينتهي التصنيف؟

يمكن لوزارة الأمن الداخلي تمديد الحماية بعد مراجعة أوضاع الدولة. عادةً يجب اتخاذ القرار بشأن التمديد قبل 60 يومًا على الأقل من موعد انتهاء التصنيف. ويمكن للوزير تمديد التصنيف لفترة ستة أشهر، 12 شهرًا، أو 18 شهرًا، أو أن يقرر إلغاء التصنيف.

ماذا سيحدث لحاملي التصنيف؟

بمجرد انتهاء برنامج الحماية، سيعود حامل التصنيف إلى وضعه السابق في الهجرة. أما بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة، فسيعودون إلى وضع غير موثق وقد يكونون عرضة لإجراءات الترحيل.

هل حاول الرئيس ترامب إنهاء التصنيفات؟

سبق وحاول الرئيس دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقت خلال إدارته الأولى لعدة دول، بما في ذلك السلفادور، وهندوراس، ونيبال، ونيكاراغوا، والسودان. وقد واجهت هذه القرارات تحديات قانونية. وأثناء استمرار القضايا القضائية، سمحت المحاكم الفيدرالية عمومًا لحاملي التصنيف بالحفاظ على حماية وضعهم.