سرايا القدس تعلن استشهاد أحد مقاتليها خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد أحد مقاتليها، ويدعى يونس وليد اشتية، من كتيبة نابلس، بعد اشتباك مسلح خاضه مساء الجمعة، مع قوات الاحتلال التي حاصرته داخل أحد المنازل في قرية تل جنوب غربي نابلس.

وقالت السرايا في بيانها إن الشهيد اشتية “ارتقى بعد مواجهة بطولية مع قوات العدو”، مشيرة إلى أن طريق المقاومة سيظل خيارا ثابتا حتى التحرير والعودة.

وجاء الإعلان ممهورا بالآية القرآنية التي تؤكد مقام الشهداء، ومختتما بشعار المقاومة “وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد”. وأكد البيان أن استهداف المقاومين لن يثني الحركة ومقاتليها عن مواصلة درب الجهاد في مواجهة الاحتلال.

​​​​​​​وتشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، تتخللها مداهمات واعتقالات واعتداءات على السكان.