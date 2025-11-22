عمرها 50 مليون سنة.. حريق يلتهم غابات هيركانية بإيران المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو (فيديو)

تواجه إيران كارثة بيئية متفاقمة بعد اندلاع حريق ضخم في غابات الهيركانية شمال البلاد، وهي غابات مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ما دفع طهران لطلب مساعدة دولية عاجلة للسيطرة على النيران التي تستعر منذ أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تمت السيطرة عليه جزئيا، لكنه عاد بقوة في 15 من الشهر ذاته، مهددا غابات تعد من الأقدم والأندر على وجه الأرض.

وتغطي الغابات الهيركانية نحو 1000 كيلو متر على امتداد سواحل بحر قزوين في إيران وأذربيجان، وتتميز بتنوع بيولوجي فريد يضم أكثر من 3200 نوع من النباتات، ويعود تاريخ وجودها إلى ما بين 25 و50 مليون عام.

وقال محمد جعفر قائمبانه، نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور عبر منصة “إكس” إنه “بسبب استحالة احتواء الحريق ومنع تمدده، طلبت إيران مساعدة عاجلة من الدول الصديقة”.

وأعلنت رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري، أن تركيا سترسل طائرتين مختصتين في الإطفاء الجوي وطائرة “هليكوبتر” وطاقم دعم من 8 أفراد، مشيرة إلى إمكانية طلب مساعدة إضافية من روسيا إذا تطلب الأمر.

Heartbreaking scenes from Elit, Iran, where wildfire is damaging parts of the ancient Hyrcanian forests — a UNESCO World Heritage treasure and one of Earth’s last temperate rainforests. Iranians are losing a natural heritage older than Persian civilization. pic.twitter.com/XKaVOXuqkl — Kaveh Madani (@KavehMadani) November 21, 2025

موجة جفاف

وتشير تقديرات إعلامية إلى احتراق نحو 8 هكتارات حتى الآن (1 هكتار = 10 آلاف متر مربع)، وسط تضارب في حجم الأضرار النهائية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجبلية الوعرة.

وتواجه إيران واحدة من أشد موجات الجفاف منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد قبل أكثر من 60 عاما، ما جعل عملية إخماد النيران أكثر تعقيدا.

وصرّح حسين علي محمدي، مدير إدارة الأزمات في محافظة مازندران، أن الجهود الجارية هي “من بين أصعب العمليات خلال السنوات الأخيرة”.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن مسؤولين اعتقادهم بأن الحريق “مفتعل”، وبدأ بسبب صيادين أشعلوا النار في منطقة إيليت الصخرية.

وكانت اليونسكو قد أدرجت الغابات الهيركانية على قائمتها عام 2019، مؤكدة أن هذه الغابات تحتوي على “عدد كبير من أنواع الأشجار النادرة والمتوطنة”، وأنها موطن “لأنواع نباتية عديدة من بقايا النباتات المهددة بالانقراض”.

وعبّر العالم الإيراني كاوه مدني، الذي يعمل مع الأمم المتحدة، عن أسفه قائلا “الإيرانيون يفقدون تراثا طبيعيا أقدم من الحضارة الفارسية”.