إدارة الطيران الأمريكية تحذر الطيارين من مخاطر التحليق فوق فنزويلا

دعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الطيارين إلى “توخي الحذر” في المجال الجوي لفنزويلا “بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد النشاط العسكري”.

وأصدرت سلطات الطيران الأمريكية، تحذيرا للطائرات المدنية التي تحلق في الأجواء الفنزويلية، مشيرة إلى ما يمكن أن يتسبب به “النشاط العسكري المتزايد” في المنطقة من مخاطر، وسط حشد كبير للقوات الأمريكية.

تهديدات غير محددة

وقالت الهيئة في رسالة إن تهديدات غير محددة “يمكن أن تشكل خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات” وكذلك الطائرات التي تقلع وتهبط في فنزويلا وحتى الطائرات على الأرض.

كما دعت الهيئة الأمريكية الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على “توخي الحذر” نظرا “لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها”.

وقالت “قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة، أو المطارات والطائرات على الأرض”.

مخاوف من تغيير النظام

وكانت واشنطن قد أرسلت، مجموعة حاملة طائرات وسفنا حربية أخرى وطائرات شبح إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنها عملية لمكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا.

ويأتي هذا التحذير للطائرات قبل أيام قليلة من دخول إدراج كارتل مخدرات يُزعم أن مادورو يتزعمه في قائمة الإرهاب الأمريكية، حيز التنفيذ، في خطوة يعتقد البعض أنها تنذر بعمل عسكري ضد حكومته.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 زورقا تقول إنها ” تنقل مخدرات” في البحر الكاريبي منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، ما أسفر لمقتل أكثر من 80 شخصا.