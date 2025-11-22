قوات الاحتلال تعتقل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبناءه خلال اقتحامها لمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال عمدت إلى التنكيل بالنائب جمال الطيراوي وأبنائه واقتيادهم من منزلهم بعد تفتيشه وتكسير محتوياته ومصادرة مركبة النائب الخاصة.

اقتحامات في الضفة الغربية

كانت مصادر للجزيرة مباشر ذكرت أيضا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، كما نفذت عمليات مداهمة لمنازل الفلسطينيين في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وعمدت قوات الاحتلال أيضا إلى اعتقال رئيس نقابة بلدية الخليل والأسير المحرر محمد حسين أبو حديد خلال اقتحامها لمدينة الخليل.

بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في محيط البلدية ووسط القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالاختناق .