“لا يبالي بالتهديدات الأمريكية”.. الرئيس الفنزويلي يؤدي رقصة “الرومبا” بالقصر الرئاسي (فيديو)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه لا يبالي بالتهديدات الأمريكية لبلاده، داعيا مئات الطلاب الذين حضروا مناسبة في القصر الرئاسي أمس الجمعة، إلى مشاركته وزوجته الرقص.

وعززت واشنطن انتشارها العسكري في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ أغسطس/آب، في عملية يتمثل هدفها المعلن بمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وشملت شنّ ضربات على قوارب يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل العشرات.

وفي هذا الصدد تتهم فنزويلا، الولايات المتحدة، باستخدام المخدرات ذريعة “لفرض تغيير النظام” في فنزويلا والاستيلاء على نفطها.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤدي رقصة "رومبا" خلال احتفال طلابي بالقصر الرئاسي مؤكدا عدم مبالاته بالتهديدات الأمريكية pic.twitter.com/OJArG82QS2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2025

“الرومبا بالكامل”

وخلال احتفال في قصر “ميرافلوريس” توجه مادورو إلى مئات الطلاب بالقول “إنه يوم الجمعة، وماذا يحدث يوم الجمعة؟ ماذا نفعل اليوم؟.. فنزويلا تعيش في سلام.. ليلة الجمعة تعني الرومبا بالكامل”، رومبا.. رومبا.. رومبا!”.

وأضاف مادورو قائلا “إنه يوم الجمعة وسأرقص الرومبا! ولن يوقفني أحد!”، داعيا الى بدء عزف الموسيقى، قبل أن يرقص وزوجته على إيقاعها.

وحض الرئيس الطلاب الفنزويليين على التواصل مع نظرائهم في الحركات الطلابية الأمريكية ومطالبتهم بوقفها، وقال “وقف الحرب. لا للحرب.. فنزويلا تريد السلام”.

“فنزويلا تريد السلام”

وصاحت شابة من على منصة أمام القصر الرئاسي “مادورو، أحبك!”، ليرد الرئيس بالقول “أنا أيضا أحبكم”، وأضاف “الحب يمنحني القوة للتغلب على كل الشياطين التي يجب هزمها، وكل العوائق والتهديدات التي يجب التغلب عليها”.

وفي وقت سابق، أدت ضربات أمريكية على قوارب يشتبه أنها تنقل مخدرات إلى مقتل أكثر من 80 شخصا حتى الآن، وتصف كراكاس هذه الهجمات بأنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.

وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا تصنيف “كارتل الشموس” الذي تتهم مادورو بقيادته، منظمة إرهابية، ومن شأن ذلك أن يوفر أساسا قانونيا لأي عمل عسكري أمريكي ضد فنزويلا.