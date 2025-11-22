21 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة (فيديو)

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، اليوم السبت، إلى 21 شهيدا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت في مدينة غزة ودير البلح ومخيم النصيرات، وسط تصاعد للهجمات الجوية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، وأسفرت عن 8 شهداء وأكثر من 30 مصابا، بينما استقبلت مشافي القطاع دفعات جديدة من الجرحى جراء الهجمات المتلاحقة.. وكان توزيع الشهداء على مستشفيات القطاع على النحو التالي:

9 شهداء مستشفى الشفاء

4 شهداء مستشفى العودة

8 شهداء مستشفى الأقصى

وفي التفاصيل، أغارت طائرات الاحتلال على مركبة قرب مفترق العباس في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

كما قصفت الطائرات منزلا لعائلة أمونة في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة، الذي أكد بدوره استقباله 3 شهداء و11 إصابة جراء استهداف منزل ملاصق للمستشفى.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر، سقوط شهيدين جراء غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية بشارع اللبابيدي وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان، إضافة إلى عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقالت مصادر طبية إن القطاع شهد خلال الـ48 ساعة الأخيرة وصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مختلف المستشفيات، بينما بلغ عدد الضحايا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 318 شهيدا و788 مصابا، إلى جانب 572 جثمانا جرى انتشالها من تحت الأنقاض.

وبحسب أحدث الإحصاءات، ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 69,733 شهيدا و170,863 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء، في ظل عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إلى جميع العالقين تحت الركام بسبب استمرار القصف.